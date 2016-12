Pelayo es queda amb ganes

Amb ganes de més. Així es va quedar l´afició que va estar present ahir de vesprada al trinquet de Pelayo. Sobre el paper s´anunciaven dues bones partides, però al remat tot es va resoldre per la via ràpida, amb molta contundència i molta superioritat dels equips guanyadors.

Va obrir la vesprada la partida de raspall. Sergio, Brisca i Miravalles van superar per 25 a 5 a la parella de Moltó i Sanchis. Es van veure quinzes disputats, però la superioritat del trio era manifesta en un trinquet ample com és Pelayo.

Tot seguit venia la partida d´escala i corda. Pere Roc II, Santi i Bueno guanyaven també de manera contundent a Soro III, Dani i Álvaro per 60 a 25.

Cap de les dues partides va tindre molta història. Dos trios molt superiors.

El millor de la vesprada va ser tornar a veure a un Pere Roc II en estat de gràcia i a un Santi molt segur i decisiu. També cal destacar la reacció del públic quan Soro III passava a jugar al rest. Ovació d´ànims al pilotari de Massamagrell. L´afició sap reconèixer el seu esforç. Gran detall també el de Dani. Davant d´ell tenia a un debutant en trofeu professional, Álvaro. El punter de Massalfassar va començar molt nerviós, però allí estava el de Benavites per a donar-li ànims, cuidar i ´consentir´ al jove pilotari. Álvaro no va tenir el debut somiat, però vindran vesprades millors. Té molt recorregut per davant. Pot preguntar-li al punter que tenia ahir davant d´ell, Víctor Bueno. El de Meliana també fa poc de temps que juga entre els grans, però ahir ja se li veia molt solt i segur en les seues decisions.



Dijous, tercera eliminatòria

El primer trofeu mixt Fundació José Luis López continua dijous també al trinquet de Pelayo. Primer amb la partida de raspall a les 16.30 hores. Esta vegada s´enfronten dos trios, el format per Punxa, Dorín i Roberto enfront Ian, Tonet II i Néstor.

Finalitzada la partida de raspall tornarà la corda al mig del trinquet per a veure la partida entre la parella de Puchol II i Jesús davant el trio de Marc, Félix i Carlos.

Estes dues partides corresponen a la tercera i última eliminatòria. Els millors equips jugaran les semifinals els dies 7 i 11 de gener. La final serà dissabte 14 de gener. Totes les partides al trinquet de Pelayo.