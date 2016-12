Plena activitat per acomiadar l'any 2016

Última setmana de l´any i l´activitat de la pilota no para, tot al contrari. A més del trofeu Fundació José Luis López i l´activitat habitual dels trinquets, la setmana també ve protagonitzada per partides especials com la final del trofeu Joves al trinquet de Vila-real i l´inici del tradicional trofeu de Nadal de Benidorm.

Molt interessant es presenta esta vesprada la partida al trinquet de Massamagrell, on s´anuncia una partida que promet molta qualitat entre Genovés II i Salva davant Marc i Nacho.

Dimecres i dijous l´activitat serà com sempre als trinquets, si bé dijous continua el trofeu Fundació a Pelayo.

El primer trofeu Joves posarà punt final divendres al trinquet de Vila-real. Lluitaran pel títol la parella de Pablo de Borriol i Víctor Bueno davant Francés i Carlos.

També divendres comença el trofeu de Nadal al trinquet de Benidorm. En esta primera semifinal s´anuncien Pere Roc II i Santi enfront Pablo, Pere i Conillet. La segona semifinal serà el dia 2 de gener on Puchol II i Héctor tindran a l´altre costat de la corda a Genovés II i Félix. La final és diumenge 8.

Divendres, Vilamarxant també anuncia partida especial.

Dissabte, últim dia d´este 2016, Pelayo no anuncia partida. Sí que ho fan trinquets com Pedreguer amb Giner i Nacho contra Ferrer i Félix. El trinquet de la Pobla de Vallbona avança el seu dia habitual per a no coincidir amb el festiu del primer dia de l´any. A més des de la Pobla anuncien partida amb premi especial entre dos trios. Marc, Nacho i Héctor II contra Colau, Dani i Monrabal.