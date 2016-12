Els números u visiten la Fira d'Expojove

La pilota valenciana torna a tindre un espai destacat a la fira Expojove. Un bon aparador per a este esport on centenars d´escolars s´acosten per a practicar les diferents modalitats d´este esport, al mateix temps que tenen l´oportunitat de conèixer en persona a les màximes figures. El primer dia de Fira va estar el número u de l´escala i corda, Puchol II i ahir va ser l´actual campió individual de raspall, Moltó de Barxeta, entre altres com Mezquita o Dani. A més de jugar al raspall o al frontó, els escolars també realitzen diferents tallers on aprenen a fer una pilota per començar a jugar o arreglar-se les mans, una activitat que els atrau especialment, amb les seues cartes, didals o esparadrap.

Al llarg d´estos dies de Fira seran molts els pilotaris que s´acosten per Expojove i també les escoles de pilota que al llarg de les seues vacances de Nadal aprofiten per a conèixer un poc més l´esport que practiquen al llarg de l´any.



Més cartells de cap d´any

Trinquets com el de Vilamarxant o Bellreguard ja han fet públics els seus últims cartells del 2016. Acomiaden l´any amb atractives partides. Divendres el trinquet de Vilamarxant, amb premi a la corda i sorteig de dues camisetes, anuncia un atractiu encontre amb Soro III i Salva davant Genovés II i Javi.

Dissabte de vesprada, el trinquet de Bellreguard anuncia dues partides grans en la modalitat de raspall. Obriran vesprada Punxa i Néstor enfront Ian i Raúl. A continuació juguen Moltó i Tonet II davant Sergio i Sanchis.

La Pobla de Vallbona o Pedreguer són altres trinquets que tancaran l´any amb pilota.