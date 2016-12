L'hereu dels esquerrans d'or

La història, en totes les seues facetes, està plena de genis esquerrans. Des d´Albert Einstein o Leonardo Da Vinci a Beethoven o Bill Gates, passant per Picasso, Kurt Cobain o Messi. Alguns estudis asseguren que els esquerrans són especialment virtuosos per al món de les arts en totes les seues facetes, també per a l´esport. La pilota valenciana no és una excepció. Dins del trinquet també els esquerrans han marcat època. L´últim d´ells és Rodrigo de Benidorm, més conegut com a Pere Roc II, hereu i relleu de pilotaris com Álvaro i Núñez.

En 48 hores el pilotari de Benidorm ha guanyat el trofeu Mestres i s´ha classificat per a jugar les semifinals del trofeu Fundació José Luis López. Tot al trinquet de Pelayo, l´escenari on històricament es consagren les grans llegendes de l´escala i corda.



Un any perfecte

El 2016 ha sigut un any redó per a Pere Roc II. Ha guanyat la Copa Diputació, el trofeu de Mestres i ara el finalitzarà de la millor manera possible, jugant el tradicional trofeu de Nadal en la ciutat que l´ha vist nàixer i créixer com a pilotari, Benidorm.

Pere Roc II serà l´encarregat d´obrir el trofeu este pròxim divendres en una primera semifinal caracteritzada per ser una partida completa amb pilotaris de la Marina. Tornarà a fer parella amb Santi de Finestrat. Els dos feren una autèntica exhibició de poder el passat dilluns al trinquet de Pelayo. Divendres s´enfronten al trio format per Pablo de Sella, Pere de Pedreguer i Conillet d´Orba.

És u dels escalaters professionals més joves, però la data del seu DNI no és cap inconvenient per a estar dalt del podi dels millors. S´ho ha guanyat a pols gràcies al treball diari, a eixa esquerra a l´aire que meravella als aficionats, un carxot poderós i una mà dreta que és molt més que la mà menys bona. Dilluns a Pelayo hi havien aficionats que encara recordaven un colp de la final del trofeu de Mestres. Una jugada on Rodrigo, des del rest i amb la dreta, alçava una pilota ´impossible´ que Soro li havia enviat arrimada a careta. Pilotades que es queden al record de la ´càtedra´ i que marquen als grans pilotaris.

Pere Roc II està en ple procés de consagració, just en una època daurada per a este esport, amb esportistes professionals, en tots els sentits, que veuen amb incertesa el seu futur més pròxim.

Hi ha joventut, quantitat i qualitat més que mai, tant a la modalitat per dalt corda com a la modalitat del raspall, però Rodrigo de Benidorm, qui va agafar el nom del seu iaio per a anunciar-se entre l´elit, de ben segur que li demana a l´any nou el mateix desig que la resta de companys, seguretat per a seguir fent gaudir als aficionats que cada vesprada van als trinquets. De moment, ell, com la resta, continuen fent allò que millor saben fer, jugar a pilota.