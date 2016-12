Ian i Puchol II, a semifinals del trofeu mixt

Els equips de Ian i Puchol II es van classificar per a jugar les semifinals del trofeu mixt Fundació José Luis López després de guanyar les seues partides ahir al trinquet de Pelayo. Semifinals que es jugaran als trinquets de Pelayo i Guadassuar.

Ian, Tonet II i Néstor van guanyar al trio de Punxa per 25 a 10, mentre que la parella de Puchol II i Jesús es va imposar 60 per 40 davant Marc, Félix i Carlos.

Amb estos resultats coma quarts classificats entren en semifinals les formacions de Ricard i Miguel.

La primera semifinal serà dissabte 7 de gener al trinquet de Pelayo. Els primers classificats contra els quarts.

En la partida de raspall jugarà el trio de Sergio, Brisca i Miravelles davant Ricard, Canari i Lorja. A continuació, en la semifinal d´escala i corda, s´enfrontaran Pere Roc II, Santi i Bueno enfront Miguel, Javi i Monrabal.

La segona de les semifinals serà dimecres dia 11 al trinquet de Guadassuar. Els segons contra els tercers. En raspall jugaran Ian, Tonet i Néstor davant Pablo, Coeter II i Raúl. En escala i corda Puchol II i Jesús tindran a l´altre costat de la corda a Genovés II, Pere i Héctor II.

La final del trofeu Fundació està reservada per a dissabte 14 de gener al trinquet de Pelayo. La ´catedral´ acomiadava ahir l´any 2016. Demà dissabte la partida es trasllada al trinquet de la Pobla de Vallbona on s´anuncien Marc, Nacho i Héctor enfront Colau, Dani i Monrabal, amb 100 euros de premi i sorteig de material esportiu entre els aficionats. Dijous 5 de gener tampoc hi ha partida a Pelayo. Torna el dissabte 7 amb les semifinals.



Vilamarxant i Sueca

Divendres complet. A més de la final del trofeu Joves a Vila-real i l´inici del trofeu de Nadal al trinquet de Benidorm, també hi ha dues cites més per a destacar en la modalitat d´escala i corda, als trinquets de Sueca i Vilamarxant.

Sueca tanca l´any amb la partida entre De la Vega i Álvaro davant Salva i Héctor II.

Al trinquet de Vilamarxant tiren la casa per la finestra esta vesprada amb una gran festa per acomiadar l´any. Sorpreses per als aficionats, premi a la corda i una partida d´un altíssim nivell. Soro III i Salva davant Genovés II i Javi.