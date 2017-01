Els darrers guanyadors del 2016

Tres trinquets oferiren sessions especials de cap d'any per a acomiadar el 2016. Per als amants de les estadístiques i les dades curioses, els últims guanyadors del passat any han sigut Marc, Ian, Sergio, Ferrer i els respectius acompanyants de cada rest.

El trinquet de Bellreguard va oferir l´única jornada doble del dissabte. En les dues confrontacions, l´equip guanyador va ser clarament superior al derrotat. En la primera, Ian i Raúl s´imposaren a Punxa i Néstor per 25-5. A continuació, victòria sabatera de Sergio, Roberto i Lorja front Moltó i Tonet (25-0).

El trinquet de Pedreguer va enfrontar dues parelles i va eixir triomfadora la composta per Ferrer i Félix, on el mitger de Dénia va signar una actuació sensacional. Enfront, Giner i Héctor van ser uns dignes rivals però finalment van cedir per tres jocs de diferència (60-45).

El trinquet de la Pobla de Vallbona, on hui no hi haurà partida, va omplir el buit deixat per Pelayo. Colau no va poder ser profeta en sa casa tot i la bona companyia de Dani i Monrabal. I és que Marc, Nacho i Héctor II jugaren perfectament acoblats i van ser més regulars en la victòria per 60-40.