Les primeres partides del nou any

Després del parèntesi obligat del diumenge l´activitat torna als trinquets. Hui s´han programat tres sessions, les primeres del nou any, que tindran lloc a Benidorm, Borriana i Xeraco.

La partida que més crida l´atenció tindrà lloc en el recinte alacantí on continua el trofeu degà del Nadal, que també és un homenatge pòstum a l´exalcalde Vicent Pérez Devesa. La segona semifinal d´esta vesprada ofereix una confrontació per parelles que segur atraurà molts aficionats de la Marina per l´entitat dels protagonistes.

El cap del cartell és l´omnipresent Puchol II, que continua fort com un bou i precís com un rellotge suís quan es tracta de dibuixar el colp. És el rival a batre, com sempre des que es va convertir en el número u perquè el de Vinalesa ix a exhibició per partida. La intel·ligència del mitger Héctor és una altra de les principals bases de l´equip.

Però atenció a la contra, on Genovés II torna a jugar en parella contra un dels dos més grans, el mateix Puchol II o Soro III. Estos duels dos contra dos s´estan succeint en les darreres setmanes. Genovés II està alternant triomfs amb derrotes però les seues actuacions han estat al nivell del rival.

Bé és cert que encara és prompte perquè Genovés II s´anuncie en igualtat de condicions contra els dos pesos pesats i de moment continua estant acompanyat per un mitger de més entitat, en este cas, Félix, per a molts el millor.

Tornen els campions

A Borriana, els recentment proclamats campions del Trofeu Jove, Pablo de Borriol i Bueno, tornen a formar en el mateix equip i en un dels recintes on fonamentaren l´èxit en esta primera edició d´un campionat que ha nascut per a afavorir la consolidació de les joves figures. Com que el potencial d´esta parella ha quedat sobradament demostrat en la competició que va acabar el passat divendres a Vila-real, enfront s´ha requerit la presència d´altres dos pilotaris d´un nivell semblant però de característiques diferents, com és el cas de De la Vega i Nacho. En les dues parelles hi ha qualitat i potència a parts iguals però les virtuts estan repartides de manera distinta. La primera partida de professionals de l´any en la modalitat de raspall tindrà lloc en el trinquet de la localitat de Xeraco. En este cas s´ha optat per la presència d´un jove pilotari que està donant molt a parlar des de les acaballes de l´any 2016, Pablo, que per a l´ocasió tindrà l´ajuda del mitger local Dorín, sempre decisiu en sa casa. La contra, amb Moncho i Miravalles, és guerrera.

Les tres partides estaran precedides de sengles confrontacions de la categoria de juvenils programades entre les 16.45 i les 17.00 hores, depenent del trinquet.