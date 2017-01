Genovés II venç a Puchol II

El començament de l´any ha estat immillorable, almenys pel que fa a les partides especials. Ahir, el trinquet de Benidorm va acollir la segona semifinal del seu prestigiós Trofeu Nadal. Genovés II i Félix van aconseguir la victòria contra Puchol II i Héctor, que cediren per un ajustat 60-50.

La confrontació va estar acord a l´entitat del cartell. Els quatre pilotaris es buidaren en una de les places més grans per al joc de pilota i la qualitat va ser la tònica dominant durant les quasi dues hores de durada.

D´acord amb el desenllaç, el protagonista més destacat va ser Félix. El mitger de Dénia es troba en un moment fantàstic i ahir va fer un autèntic recital. Les seues pilotades sempre anaven fortes i amb criteri i també va defensar de meravella.

Però el ben cert és que tots els protagonistes mereixen ser destacats per l´esforç i l´eficàcia del seu joc. Puchol II va estar en la seua línia, o siga quasi perfecte. I Genovés II va ser capaç de jugar-li de tu a tu al número u. Cada dia va a més. Héctor sí que va tenir un moment en el qual va baixar una miqueta les seues prestacions. Però es va restablir prompte. En el començament, les dues parelles van sumar de manera alternativa. Donava igual la posició, al rest o el dau. La batalla era preciosa i les forces estaven equilibrades.

Va ser a partir del 35-45 quan Puchol II i Héctor, especialment el mitger, van perdre consistència en atac. I com que la parella rival es mantenia tan forta com al principi, el marcador va evolucionar fins al 35-55. Però la semifinal no s´havia acabat.

Després, Genovés II i Félix no es relaxaren, però la intensitat no era la mateixa, tal vegada per la tranquil·litat que donava el folgat resultat. El cas és que Puchol II i Héctor recuperaren aire i es posaren a carregar i a sumar jocs per a situar-se a solament un parcial (50-55). Ara sí, podia passar qualsevol cosa. En el joc definitiu, amb 30-net per a Puchol II, tres pilotes ferides trencaren en falta per a concedir el triomf a Genovés II i Félix.

El títol es decidirà el diumenge en partida programada a les 17.30 hores. Genovés II i Félix hauran de bregar contra Pere Roc II i Santi, que també han demostrat que es troben en un moment impecable. La previsió és que tornarà a ser una altra gran vesprada de pilota.