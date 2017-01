Els Reis porten partides especials

Com ja passar en el dia de Nadal i amb la nit de cap d´any, uns quants trinquets han programat partides especials amb les quals obsequiar als seus habituals aficionats. També hi haurà recintes que tancaran les seues portes.

El trinquet de Vila-real ha decidit avançar el seu dia de partida a esta vesprada per a poder anunciar una confrontació per parelles d´excepció amb Puchol II i Héctor contra Genovés II i Javi. Són pràcticament els mateixos protagonistes que el passat dilluns delectaren a Benidorm en la disputa de la segona semifinal del Trofeu Nadal, on van guanyar Genovés II i Félix per 60-50.

El gran moment de forma dels quatre pilotaris hauria de ser sinònim d´espectacle. Puchol II és, clar, el gran atractiu per la seua condició de número u. Però cal destacar la recent trajectòria de Genovés II, L´escaleter ha millorat considerablement les seues prestacions i en les últimes setmanes està alternant al mateix Puchol II i a Soro III en la contra, a més en dos contra dos.

Precisament Soro III serà un dels participants de la següent partida configurada amb motiu dels Reis Mags, en este cas el divendres i en el trinquet de Sueca. El de Massamagrell formarà amb Héctor. A l´altre costat s´anuncia al jove Marc i a un Félix que a hores d´ara es troba intractable. Com que la cita és especial, el trinqueter Adrián Miguel Mascarell informa que hi haurà premi a la corda.

El mateix divendres, però en la disciplina del raspall, el trinquet de Piles reunirà als rests més determinants del moment i de fa temps, Moltó i Ian, que estaran acompanyats per Tonet i Sanchis respectivament.

Tornant a la modalitat d´aire, el trinquet de Pedreguer continuarà el dissabte amb la seua programació especial nadalenca. Per a l´ocasió enfrontarà als dos grans referents, Puchol II i Soro III, amb Salva i Pere com a mitgers. En les dues sessions anteriors, la resposta del públic de la Marina ha sigut més que nombrosa i les partides han transcorregut d´acord al nivell dels contendents.

Quant als trinquets que han variat la seua agenda setmanal, Pelayo no obrirà demà per coincidir amb la Cavalcada dels Reis en el centre de la Ciutat de València. L´activitat en la ´Catedral´ tornarà el dissabte amb el Trofeu Fundació José Luis López. I el divendres, Vilamarxant també descansarà esta setmana.

Trofeu Nadal de Benidorm

Una altra cita destacada de la setmana en curs és la cloenda del Trofeu Nadal de Benidorm - Memorial Vicent Pérez Devesa. El títol es decidirà el diumenge amb Genovés II i Félix contra Pere Roc II i Santi. La final es presenta hui en el consistori de la ciutat alacantina.