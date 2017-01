Miguel, baixa en el Trofeu Fundació

El Trofeu Fundació José Luis López espera la disputa de les semifinals. Els primers aspirants al títol en els tornejos paral·lels en les modalitats de raspall i escala i corda es coneixeran el dissabte en el trinquet Pelayo.

Però en l´eliminatòria del joc d´aire hi ha hagut un canvi. Miguel és baixa i deixa el seu lloc a Santi. El bon moment del de Silla ha sigut clau per a triar-li com a substitut. L´escaleter de Petrer pateix unes molèsties en el braç i estarà de baixa unes cinc setmanes. El cert és que lesió no requereix tant temps de recuperació. Però Miguel també està preparant-se les oposicions per a bomber i des de Val Net han volgut concedir-li estes setmanes per a evitar que el mal vaja a més o una recaiguda que perjudique el pilotari en les proves.

El dissabte, la sessió començarà amb la semifinal de raspall que enfrontarà al primer classificat de la fase regular contra el quart, això és, Sergio, Brisca i Miravalles contra Ricard, Canari i Lorja.

A continuació, l´eliminatòria per dalt corda també mesurarà als millors de la ronda anterior contra els repescats: Pere Roc II, Santi i Bueno contra el remodelat equip de Santi, Javi i Monrabal.