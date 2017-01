Pelayo acull la cloenda del Cespiva

El trinquet Pelayo va acollir ahir la cloenda de la tercera promoció del Cespiva, l´escola de tecnificació impulsada des de la Generalitat i gestionada per la Federació de Pilota amb Álvaro, Moro i Fageca com a responsables i monitors. Alguns dels components d´esta fornada ja han arribat a la condició de primera figura tot i la seua joventut, com és el cas de Marc o Ian. Molts altres estan prop d´aconseguir-ho.

La jornada va començar amb el lliurament dels diplomes i va acabar amb la disputa de dues partides. El director del Cespiva, Álvaro, va assenyalar que es tractava d´un acte molt especial perquè «hem estat acompanyant als alumnes dos anys, els hem vist créixer i esperem que puguen arribar lluny, deixant bona mostra del seu comportament en el trinquet», comentava.

També va intervenir el president federatiu, José Daniel Sanjuán, qui va centrar el seu discurs en els familiars dels joves pilotaris. Va posar de manifest el seu esforç per ser els encarregats, en la gran majoria dels casos, dels desplaçaments per a entrenar o assistir a les concentracions.

Per la seua banda, el coordinador del departament de Pilota Valenciana, Sebastià Giner, va valorar la tasca formativa que s´ha realitzat amb els alumnes durant els últims dos anys.

Esta promoció ha estat composta per més de trenta alumnes, que després de destacar en les escoles de pilota de les seues localitats o comarques han perfeccionat el seu nivell davall les ordres dels esmentats Álvaro de Faura, Fageca i Moro en sessions que han transcorregut en els trinquets de Moncada, Piles, Xeraco i la Llosa de Ranes.