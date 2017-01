Un trofeu que genera orgull

La final del XXVII Trofeu Nadal de Benidorm - Memorial Vicent Pérez Devesa es va presentar ahir en el consistori de la ciutat alacantina. El desenvolupament de l´acte va ser l´habitual, com mana el protocol. Però alhora va ser una presentació distinta: hi va haver emotivitat, pel record de Vicent Pérez Devesa, i sobretot orgull dels ponents, perquè es tracta del torneig més antic del Nadal en la pilota professional.

Ana Pellicer, regidora d´Esports de Benidorm, va ser la primera que va recordar a Vicent Pérez Devesa, qui va promoure que la ciutat fóra un referent del turisme a Espanya. L´exalcalde també era un home fidel a la terra i a les seues arrels. I un apassionat de la pilota. Era estranya la setmana que no acudira al trinquet a presenciar a les figures del moment. «Volem continuar amb la seua tasca. Benidorm és cosmopolita, on té cabuda tot, i el nostre esport autòcton no podia ser menys». D´esta manera, Pellicer assegurava que el consistori continuarà donant suport a la pilota.

L´emotivitat va créixer amb la intervenció de María Pérez Agulló, filla de Vicent Pérez Devesa. Primer va mostrar el seu orgull pel fet que el Trofeu Nadal de Benidorm siga el més antic i va agrair a l´Ajuntament i al club de pilota local que el mantinguen viu amb la presència dels millors professionals.

Després va rememorar com gaudia son pare amb la pilota, perquè era un enamorat de la cultura valenciana. «La va donar suport institucionalment però també des de l´àmbit particular», explicava. En eixe moment va voler compartir el mèrit de la promoció del joc dels valencians per part de la família amb els seus tios, Miguel i Pepe, igualment incondicionals de la vaqueta. El diumenge no estaran en la final per motius de salut.

Sense favorits

El representant dels finalistes va ser Santi. El mitger assenyalava que es troba molt prop de la seua millor versió, la d´abans de la lesió, quan pugnava per ser el número u en la seua ubicació. I creu que amb el pilotari local, Pere Roc II, per a ell el tercer escaleter més decisiu després de Puchol II i Soro III, tenen moltes opcions de guanyar. «Però les mateixes que els rivals. Genovés II sempre és una garantia i cada dia va a més mentre que Félix es troba en un moment sensacional», dia.