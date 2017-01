Marrahí torna a ubicar-se al rest

Un mes ha durat l´aventura de Marrahí com a punter. El pilotari, que va reaparéixer el passat 7 de desembre després de més d´un any i mig sense jugar, ha decidit tornar a la seua posició natural, el rest. Hui ´s´estrenarà´ en el trinquet de Genovés.

El de Villanueva de Castellón assenyalava ahir a este diari que no ha acabat d´acoblar-se a jugar davant. «No em trobava còmode i sentia impotència per no poder donar el meu nivell. El meu lloc és darrere», explica.

Abans de variar la seua posició i amb la intenció de reubicar-se amb plenes garanties, Marrahí ha realitzat entrenaments específics per a enfortir el braç. També s´ha posat en mans de Genovés II, que a més de primera figura és fisioterapeuta. «Les sessions que he completat amb ell m´han anat perfectes, així com els consells que m´ha donat. Estic amb molta confiança i el braç ha respost de meravella. La molèstia està però no m´impedeix jugar. És qüestió d´acumular partides i acostumar-se».

En la reaparició de fa un mes, Marrahí optà per provar de jugar davant per a preservar el braç d´una recaiguda. Ara ja no té por. «Fins i tot puc traure fort com abans», diu.