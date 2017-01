Puchol II i Genovés II reben l'alta

Afortunadament, les baixes de Puchol II i Genovés II han sigut flor d´un dia. Els dos escaleters van caure a última hora del cartell de la partida de Reis disputada el dimecres a Vila-real però podran participar en els importants compromisos que els esperen el cap de setmana. Seran les primeres cites dels dos en l´any 2017.

El primer que vestirà de blanc serà el campió individual, que va parar de jugar per unes molèsties en la mà. Demà mesurarà les seues forces contra el seu principal rival, Soro III. La confrontació tancarà la programació nadalenca del trinquet de Pedreguer, que durant tres setmanes ha reunit a les principals figures de la disciplina per dalt corda. En les dues sessions anteriors, la resposta del públic ha sigut magnífica.

L´entitat dels mitgers li atorga més importància a la cita. Puchol II tindrà l´ajuda de Salva, que en les últimes setmanes està jugant a gran nivell. A Soro III li ha tocat en sort un dels referents del moment, Pere, que a més juga en casa. Per a l´ocasió s´ha fixat premi a la corda.

Genovés II encetarà l´any esportivament el diumenge a Benidorm amb motiu de la disputa de la final del Trofeu Nadal - Memorial Vicent Pérez Devesa. La seua baixa va ser per malaltia, un fort constipat acompanyat de febra que li va obligar a guardar repòs.

La cloenda del torneig degà del Nadal valencià és un mos per a paladars exquisits doncs s´anuncia a quatre pilotaris que estan en estat de gràcia. Félix, el millor mitger en l´actualitat, farà equip amb Genovés II. I en la contra, el benidormer Pere Roc II vol dedicar el triomf als seus paisans amb el canoner Santi davant.

Dia de Reis

Hui també hi ha programació especial a Sueca on es commemora el dia dels Reis Mags. La partida fa olor de revenja ja que apareixen quatre dels pilotaris que el dimecres jugaren a Vila-real on Marc i Javi passaren per damunt de Soro III i Héctor. L´únic que no repeteix és el gegant de Massalfassar, que va estar incommensurable. Ara bé, el nou company de Marc és altre depredador, cas de Félix. En raspall, el trinquet de Piles havia anunciat sessió especial amb el duel del moment, Moltó contra Ian. Però el de Senyera ha sigut baixa. Tot i això, el remodelat cartell és més que interessant amb Moltó i Tonet contra Vercher, Sanchis i Ricardet.

I si de cites importants es tracta, cal recordar que demà es coneixeran en Pelayo els primers finalistes del Trofeu Fundació José Luis López. La semifinal a raspall enfrontarà a Sergio, Brisca i Miravalles contra Ricard, Canari i Lorja. A continuació, en la d´escala i corda, Pere Roc II, Santi i Bueno jugaran contra Santi, Javi i Monrabal.