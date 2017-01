Marc torna a imposar-se a Soro III

Dos de dos per a Marc contra Soro III en les partides especials per a celebrar la festivitat dels Reis Mags. Però, si bé és cert que el de Monserrat va guanyar sobrat el dimecres a Vila-real, la partida d´ahir a Sueca va ser tremendament igualada i es va decidir per un ajustat 60-55.

En el trinquet de la Ribera sí que es va presenciar espectacle i del bo. Marc va formar amb Félix, un altre que està de dolç des de fa temps, mentre que Soro III va jugar amb Héctor, qui també li va acompanyar en el recinte castellonenc. Però res a veure amb aquella partida, per a bé dels espectadors.

Els quatre pilotaris estigueren perfectes i les distàncies en el marcador van ser mínimes. Soro III, va arribar primer a 55 però Marc va ser capaç de capgirar el marcador.



Victòria de Marrahí

Marrahí ha decidit reubicar-se en la seua posició natural del rest i ahir va disputar la primera partida en el trinquet de Genovés, que va registrar una gran entrada. El de Villanueva de Castellón i Raúl van superar a Badenes i Néstor pel resultat de 25-15.

Marrahí va signar una bona actuació. Encara està molt lluny de les prestacions d´abans de trencar-se, quan era el número u del raspall, però el canvi de posició li ha vingut de meravella. Això sí, encara està verd per a jugar contra les primeres figures.

En el trinquet de Genovés va destacar sobretot en la raspada, forta i precisa com en ell és habitual. Quan havia de colpejar per dalt, però, el pilotari variava la postura per a connectar amb la pilota de manró, també en el traure.