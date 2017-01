Poca igualtat en les semifinals del trinquet de Pelayo

Tot i la qualitat del cartell, les primeres semifinals del Trofeu Mixt Fundació José Luis López no van oferir la brega i l´equilibri esperat. Sergio, Brisca i Miravalles, en la modalitat de raspall i Pere Roc II, Santi i Bueno en la d´escala i corda jugaran pels seus respectius títols després d´imposar-se amb absoluta autoritat ahir en el trinquet Pelayo.

Primer es va completar l´eliminatòria a raspall en la qual Sergio i els seus companys es van desfer de Ricard, Canari i Lorja pel tanteig de 25-15. La confrontació es va decidir en poc més de mitja hora.

El començament va ser un monòleg del trio vencedor, on la potència de Sergio condicionava el joc dels rivals i les segones jugades eren perfectament executades per Brisca i Miravalles. Ricard i Canari volien però no podien i solament el jove Lorja, el component de menys pes específic, oposava contra.

Amb 15-0 va reaccionar el trio de Ricard. El rest va tirar d´amor propi en la seua parcel·la i el mitger trobava els forats que abans no veia, situació que va permetre als blaus sumar els dos jocs amb els quals van acabar la partida. Però no va ser suficient, Sergio, Brisca i Miravalles no perderen la compostura i al cap de poc tancaren la semifinal pel definitiu 25-10.

En la semifinal d´escala i corda, Pere Roc II, Santi i Bueno van passar per damunt de Santi de Silla, Javi i Monrabal, en este cas pel resultat de 60-25. En esta confrontació la desigualtat va ser major que en la primera.

El trio guanyador ho va fer tot bé. La iniciativa en atac sempre va ser seua, la velocitat dels seus colps era major que la dels rivals i en defensa també hi havia més compenetració i encert. I si bé cal destacar per igual l´aportació de les tres línies, que demostraren que es troben en un moment dolç, el gran protagonista va ser Santi de Finestrat, que va resultar un autèntic maldecap per als de l´altre costat de la corda.

Els blaus van passar moltes pilotes, però quasi sempre a la defensiva. Javi no va estar tan demolidor com és habitual i Monrabal tampoc va suposar una solució. Darrere, Santi de Silla va ser el més complet.

La conclusió que deixen estes dues semifinals és que els equips de Sergio i Pere Roc II són ferms candidats als títols, que es decidiran el dissabte, també en Pelayo.