Pere Roc II i Santi, la parella ideal

Pere Roc II i Santi s´han proclamat campions del XXVII Trofeu Nadal de Benidorm -Memorial Vicent Pérez Devesa en superar ahir a Genovés II i Félix en la final disputada en el trinquet de la localitat alacantina (60-35).

Solament un dia després de brillar en Pelayo en la semifinal del Trofeu Mixt Fundació José Luis López i amb menys de vint-i-quatre hores de descans, Pere Roc II i Santi tornaren a fer una exhibició. Com ja va passar en la ´Catedral´, la violència dels seus colps va ser màxima, així com l´encert per a ubicar la pilota on més complicacions podia donar al rival. A això cal afegir una condició física impecable per a jugar amb intensitat i rapidesa i mantenir estes virtuts fins a l´últim quinze.

En la contra, Genovés II i Félix començaren perfectes, igual de bé que els seus contraris. Després tingueren uns moments de dubtes i baixaren el nivell per a posteriorment tornar a pujar, si bé la distància ja era insalvable, sobretot tenint en compte que Pere Roc II i Santi mantenien la regularitat i el joc sense fissures. La falta d´acoblament també els va passar factura perquè hi hagué pilotes dubtoses que les demanava un pilotari i la jugava l´altre.

Fins al 25-35 favorable a Pere Roc II i Santi, la tònica dominant va ser que la gent encadenara aplaudiments dirigits als dos costats de la corda. Els intercanvis eren d´autèntics mestres, els jocs es decidien per xicotets detalls i els quatre protagonistes igualaven en mèrits. Va ser a continuació quan hi va haver certa diferència. Pere Roc II va estar més segur que Genovés II i Santi feia més mal que Félix en atac. Ara sí, els parcials queien de manera clara del costat dels després vencedors, que es van distanciar fins al 25-50. Ja en el tram final, l´equilibri va tornar, i l´alternança en la consecució dels jocs va dur al marcador definitiu de 60-35.

Pletòric

Com no podia ser d´altra manera, Pere Roc II es trobava pletòric després de la final. No en va havia guanyat a dos mestres i podia dedicar als seus amics i paisans la victòria d´un trofeu que per a ell és molt especial. «És el més antic del Nadal i una cita que permet que Benidorm continue tenint ressò. Esta ciutat ha fet molt per la pilota i es mereix continuar sent història del nostre esport», assenyalava.

Quant els pròxims objectius, el més immediat és guanyar el Trofeu Mixt Fundació José Luis López. «Seria una magnífica manera de començar l´any, amb dos títols importants», dia. I més endavant, el repte seria pujar l´últim escaló, eixe en el qual estan Puchol II i Soro III. «Estan més prop. No sé quan arribarà el moment però treballe per a estar al mateix nivell que ells».