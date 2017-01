El Trofeu Mixt Fundació i el dia a dia

Amb la conclusió del Trofeu Nadal de Benidorm ha acabat també la programació especial que va començar el passat mes de desembre, temps durant el qual s´han succeït els tornejos i partides puntuals d´importància, que han fet que els trinquets s´animen considerablement en afluència de públic.

El Trofeu Mixt Fundació José Luis López es queda ara com l´única cita que se n'ix de l´activitat habitual del dia a dia. El dimecres, el trinquet de Guadassuar acollirà la disputa de les segones semifinals. En la modalitat de raspall, Pablo, Coeter II i Raúl jugaran contra Ian, Tonet i Néstor. I en la d´escala i corda, Puchol II i Jesús s´enfrontaran a Genovés II, Pere i Héctor. Les dues finals es jugaran el dissabte en Pelayo. A partir d´ací, torna la incertesa al voltant de l´àmbit professional. Els pilotaris d´escala i corda apunten a la vaga com una ferma possibilitat si a final de mes no s´ha trobat una solució a la indefinició que afecta a la seua situació laboral.

La Federació de Pilota Valenciana, Val Net i José Luis López s´han reunit i tornaran a fer-ho proximament per a trobar-la. Els jugadors han sigut convocats hui en la seu federativa per a parlar amb el president Sanjuán.