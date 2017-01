Marrahí jugarà l'estel·lar de El Zurdo

Una partida en la posició del rest li ha bastat a Marrahí per a ser requerit per a jugar en la jornada estel·lar del trinquet de Bellreguard, on l´empresa El Zurdo incentiva als pilotaris amb el vint per cent dels beneficis de la sessió d´eixe dia.

Els gestors del recinte de la Safor saben que Marrahí encara té molt marge de millora doncs la seua reaparició va tindre lloc el 7 de desembre. Però també són coneixedors del carisma que té entre el públic i d´ací la convocatòria. També, clar, perquè el passat divendres a Genovés, va respondre a la perfecció en eixa primera partida darrere. Cal recordar que en les anteriors havia jugat en la punta per a preservar el braç d´una recaiguda. Però el jugador, segons manifestava fa uns dies en este mateix diari, no es troba còmode davant. I ha perdut la por a trencar-se, gràcies a la preparació de les darreres setmanes, realitzada d´acord a les indicacions de Genovés II, que també l´ha tractat el braç.

Marrahí no jugava en la ´Catedral´ del raspall des del 12 de setembre del 2015. En eixe mateix trinquet es va proclamar campió individual. El dissabte formarà equip amb Roberto i Néstor per a enfrontar-se a Montaner, Moro i Lorja.