Una marca de qualitat diferenciadora para la pilota professional

Val Net va presentar ahir als pilotaris d´escala i corda el seu projecte per a la gestió de la pilota professional durant el present any. Hui hi haurà una reunió similar amb els jugadors del raspall.

L´empresa continua apostant per la seua principal contribució al món professional, dotar als pilotaris d´estabilitat mitjançant uns contractes que asseguren un sou, també en cas de lesió. Amb el pressupost gestionat per la Federació de les aportacions institucionals, més els patrocinadors privats, el nombre de fitxes estaria al voltant de les trenta entre les dues modalitats.

A més hi ha novetats, com la creació d´una marca que atorgaria nivell i exclusivitat a partides i campionats. S´ha nomenat ´Faixa roja´. En la reunió també es van explicar aspectes relatius al calendari, repartiment dels diners, la creació d´un rànquing i la promoció.



Convocatòria oberta

La Federació va obrir ahir el termini de la convocatòria per a presentar els projectes per a la gestió de la pilota professional. Les propostes es podran presentar fins al dia 25.

L´ens federatiu assenyala els següents punts a desenvolupar: anàlisi de la situació actual del món professional; Pla d´actuacions prioritàries; Calendari de competicions oficials 2017; Sistema de competicions; Rànquing de jugadors d´escala i corda i raspall; Rànquing de feridors; Rànquing d´instal·lacions d´escala i corda i raspall; Rànquing de jutges d´escala i corda i raspall; Puntualitat i sistema de travesses; Gabinet de suport a l´esportista; Finançament del projecte; sistema de remuneració dels jugadors; Altres aspectes a tenir en compte.