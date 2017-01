El raspall també sap de la proposta

El dimarts van ser els professionals de l´escala i corda qui es van congregar en la seu de Val Net per a conéixer la proposta del model de gestió per a enguany i ahir va ser el torn dels jugadors del raspall.

L´explicació va ser similar, llevant d´alguna dada puntual específica per a cada modalitat. Però com que es tracta d´un projecte de gestió global, les línies generals són les mateixes. Els pilotaris ja saben que la intenció és que hi haja al voltant de catorze fitxes i aquells que en un principi no tinguen un sou cobrarien per partida jugada i en un futur podrien incorporar-se a la plantilla, segons els seus mèrits esportius.

També són sabedors del salt de qualitat que es vol donar amb la distinció de les partides denominades ´Faixa Roja´, que imitarien en molts aspectes el sistema implantat en Pelayo i posteriorment adoptat pel trinquet de Bellreguard.

On sí hi va haver diferències, va ser en les demandes. Els professionals de la modalitat del raspall comunicaren que no els agrada el sistema per a confeccionar partides, diferent del de l´escala i corda, on cada trinquet tria de manera alternativa. Volen que els millors juguen més sovint en els trinquets més importants.