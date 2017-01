El Trofeu Mixt Fundació ja té finals

El trinquet de Guadassuar va albergar ahir la segona jornada de semifinals del Trofeu Mixt Fundació José Luis López. La sessió va ser propícia per als equips encapçalats per Pablo i Genovés II, que jugaran pels seus respectius títols. Va ser una gran vesprada de pilota per l'excel·lent nivell de les dues partides.

Primer es va disputar l´eliminatòria a raspall on Pablo, Coeter II i Raúl superaren a Ian, Tonet IV i Néstor en la mort sobtada dels iguals a 20. Amb l´equilibri com la tònica dominant, els detalls i pilotades puntuals decidiren el desenllaç.

En l´equip vencedor cal destacar especialment l´actuació de Pablo. La seguretat i força del de Barxeta va ser clau. Al dau va propiciar que Coeter II i Raúl sumaren en la segona jugada i al rest va salvar un gran nombre de quinzes i en va aconseguir altres de manera espectacular, fins i tot de rebot.

Coeter II i Raúl aprofitaren a la perfecció l´esforç del seu company. El mitger semblava que tenia imant per a atraure la pilota i el punter va estar molt atent per a acabar les jugades.

El rendiment del trio rival va ser semblant, però va pagar el fet de realitzar algunes concessions sobretot en el tram final. Les tres línies compartiren protagonisme, tal vegada massa, doncs Tonet va jugar algunes pilotes que haguera sigut millor deixar-les passar. Tot i això, el de Genovés va estar bé.

En la semifinal d´escala i corda, Genovés II, Pere i Héctor II es van imposar a Puchol II i Jesús per 60-50. Va ser una batalla èpica plena de jugades espectaculars.

En este cas resulta impossible destacar a un protagonista per damunt dels altres. Podria ser Héctor II, per demostrar que un punter també pot ser decisiu en una partida de pilota. Però la victòria va ser cosa de tres, amb un Genovés II espectacular i un Pere que no va parar de soltar bombes.

Puchol II i Jesús mereixen un monument per haver posat en problemes a un trio que ho va fer tot bé. El cert és que semblava que jugaven tres contra tres. El públic els va acomiadar amb la mateixa efusivitat amb la qual va reconéixer el mèrit dels vencedors. Tots obriren la porta gran.

Els dos títols es decidiran el dissabte en el trinquet Pelayo. Primer es jugarà la final de raspall, per a la qual ja estaven classificats Sergio, Brisca i Miravalles. En la d´escala i corda, l´equip que esperava rival era el compost per Pere Roc II, Santi i Bueno.

Estes dues formacions resolgueren les seues semifinals del passat dissabte guanyant amb molta claredat. El trio de Sergio ha deixat en el camí a Ricard, Canari i Lorja mentre que el de Pere Roc II va superar a Santi, Javi i Monrabal.