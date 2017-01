Expectació davant la final del trinquet de Pelayo

Genovés II tornarà a jugar una gran final de pilota valenciana, la final del trofeu Fundació José Luis López. Un eixample d´esportista, de sacrifici, de superació, d´amant per este esport ho ha tornat a fer. La seua presència demà dissabte al trinquet de Pelayo motiva especialment als aficionats i, de ben segur, que la ´catedral´ tornarà a viure una vesprada màgica.

Encara està tot molt recent, però darrere queda ja la greu lesió. Ara toca mirar al futur i a José Cabanes li queda molta pilota per davant. Tota la pilota que ell vulga, perquè la seua motivació, la seua il·lusió i, per descomptat, el seu joc i la seua qualitat superen qualsevol dificultat. La passió que té per l´esport que practica és més forta que qualsevol contratemps. Té sang de campió.

Si l´afició està motivada per la presència de Genovés II, més ho està ell. Se li veia especialment feliç el passat dimecres quan va guanyar la semifinal al trinquet de Guadassuar. Jugar esta final serà per a ell com la primera vegada. Genovés II arriba a Pelayo amb la il·lusió d´un juvenil.

La vesprada de dissabte a Pelayo començarà a les 16:30 hores amb la final de raspall. A continuació, la final d´escala i corda.



Vila-real i Llíria

La baixa de Félix ha canviat el cartell de la partida de hui a Vila-real. Finalment Giner i Dani s´enfronten al trio de Pablo de Borriol, Héctor i Josep. Per altra banda, el trinquet de la localitat de Llíria obri este dilluns les seues portes. Ho fa amb una partida amb els joves com a grans protagonistes. Pablo i Borriol, campions del trofeu Joves Diputació de Castelló, enfront Carlos i Héctor II.