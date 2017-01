Mig segle d'un club exemplar

El Frontó José Antonio Montesa del Puig va acollir el passat divendres un enfrontament mà a mà entre Adrián de Quart de Poblet i el pilotari basc Aritz Lasa. Les entrades estaven esgotades des de feia setmanes. La partida va suposar el tret d´eixida de la commemoració del cinquanta aniversari del club de pilota local, la Penya Pilotaris Amics del Frontó del Puig.

Durant el 2017 es succeiran les activitats per a celebrar un mig segle de vida que ha situat al club com a referent en l´esport de la pilota a mà. Ja hi ha actuacions tangibles, com la creació de samarretes, calendaris, clauers i la mateixa partida del divendres passat. Però el millor està per arribar.

Un dels projectes més ambiciosos és l´edició d´un llibre que repassarà la història del club. També hi haurà una exposició fotogràfica, tallers i trobades d´escoles. I més partides.

Els directius estan treballant per a aconseguir la presència d´il·lustres de la pilota basca. Saben que no poden accedir a les primeres figures professionals perquè els preus són prohibitius però sí a jugadors que no fa molt que s´han retirat però encara continuen fent partides d´exhibicions.

Un dels noms que més sona és el de Titín, un dels més grans de la pilota grossa que ja ha tastat el frontó del Puig i va quedar encantat. També el de Pablo Berasaluce, que acaba de penjar els guants, o el de Barriola, que es retirarà en abril i amb qui hi ha una gran relació d´amistat.

Els valencians també participaran en estes partides. Es vol donar cabuda als pilotaris habituals de les competicions locals de frontó però també a varis dels millors professionals del trinquet. La idea és que siguen partides per a parelles amb un representant de cada pilota, la basca i la valenciana, en el mateix equip.

La joia de la corona

Nascut en 1967 per iniciativa d´Antonio Durà i un grup d´amics, la Penya Pilotari Amics del Frontó del Puig s´ha convertit en un club referent i exemplar. El salt qualitatiu el va donar en l´any 2009 amb l´entrada de l´actual directiva. Va ser un impuls en la modernització, la consolidació de l´escola i l´augment de les activitats.

La joia de la corona és l´escola, actualment composta per trenta-sis xavals. Funciona durant deu mesos a l´any i té activitat cada dia de la setmana entre entrenaments i competicions. Això té resultats. Des de fa uns anys, el del Puig és un dels clubs més llorejats en les competicions de promoció. Precisament ahir van aconseguir tres ors en les finals autonòmiques disputades en Almussafes.

Però no solament està el rendiment esportiu. La formació de la persona, inculcar valors, és el més important per als 201 socis del club. Es tracta d´emprar la pilota com una ferramenta educativa.