El trinquet de Llíria obri les portes

El trinquet de Llíria obrirà hui les seues portes per a oferir una confrontació protagonitzada per quatre dels aspirants a figura més destacats, Pablo de Borriol i Bueno, que tindran en la contra a Carlos de Massalfassar i Héctor II.

Pot ser que el cartell no siga dels denominats ´de fira´, però els habituals del trinquet saben que la partida és més que interessant, amb quatre joves que treballen per consolidar-se en el món professional. Tots alternen amb els pilotaris de primera fila. Sense anar més lluny, Bueno i Héctor II s´enfrontaren el dissabte en Pelayo en la final del Trofeu Fundació José Luis López.

La partida ocupa el buit que ha deixat el trinquet de la Pobla de Vallbona en la vesprada del dilluns. I així continuarà sent durant algunes setmanes, probablement fins a febrer, fins que el recinte veí recupere la seua normal activitat. Esta iniciativa ha estat realitzada per a satisfer la demanda dels aficionats del Camp de Túria habituals d´eixes sessions d´escala i corda.

Borriana

On sí que hi ha hui un cartell d´autèntica fira és en el trinquet de Borriana, on s´anuncien dues parelles d´excepció, cas de Puchol II i Santi contra Soro III i Javi.

A hores d´ara és impossible confeccionar una partida millor. Es podria igualar la qualitat donant entrada a un Genovés II, Félix o Pere, que també estan pletòrics, però el nivell seria semblant, mai superior.

El duel que més crida l´atenció és el sempre esperat entre els dos grans dominadors de l´escala i corda, Puchol II i Soro III. Però, perfectament, els mitgers poden ser els que decanten la victòria.