Sis titans per al Trofeu SUPER

´Partida de titans´. Així és com s´ha batejat la confrontació programada per al pròxim dissabte en el trinquet Pelayo, que correspon a una nova edició del Trofeu SUPER. Els aspirants al títol són Puchol II, Santi i Pere així com Soro III, Javi i Félix.

Daniel Ribera, qui va ser escollit pel mecenes José Luis López per a revitalitzar la ´Catedral´, explica quin és el gran atractiu del trofeu al qual dóna nom este diari, que s´està convertint en un clàssic. «Havia de ser diferent. En desembre i gener s´han succeït els tornejos i les bones partides i SUPER mereixia alguna cosa distinta i especial. Hem optat per fer dos equips inusuals, amb els sis millors pilotaris de l´actualitat», comenta.

Resulta inqüestionable que Puchol II i Soro III són els jugadors que marquen la pauta en la disciplina d´aire. Així està sent des de fa anys i per tant era lògic que ells encapçalaren els equips. És el duel que volen tots els trinqueters perquè és el que més interés desperta entre els aficionats. Per tant, triar els noms per a la posició del rest no ha sigut complicat.

On va eixir el dubte va ser a qui seleccionar per a la ubicació de mitger, on no està clar qui és el millor de l´actualitat. També calia escollir entre fer parelles o trios. S´ha optat perquè siga una confrontació de tres contra tres, perquè com més sucre més dolç.

Pel que fa als noms, la mateixa indecisió va donar la solució: que juguen els quatre que a hores d´ara pugnen per ser considerats els números u. «Fa molt temps que no es disputa una partida d´estes característiques amb mitgers de tant prestigi en la punta. De fet no recorde quan va ser l´última vegada», afegeix Ribera.



Marc incomparable

El marc és un altre dels elements que li atorga entitat a la cita. No hi ha un escenari millor que Pelayo. El trinquet es troba immers en una dinàmica de grans vesprades de pilota acompanyades d´una afluència massiva de públic gràcies al recentment conclòs Trofeu Mixt Fundació José Luis López.

Quant al possible favoritisme d´un equip o altre, Ribera assegura que no sap decantar-se. «Hi ha tanta qualitat i estan en tan gran moment de forma que em resulta impossible triar», diu. És el millor que li pot passar a una partida de pilota.

Serà una partida de braços poderosos i màximes figures. D´una confrontació singular, per distinta. D´una continuació del bon moment que està vivint el trinquet Pelayo, eixa joia localitzada en el cor de la ciutat de València, que ara és més emblema que mai de la identitat d´un poble com el valencià. És l´obsequi de Superdeporte, on no hi ha dia que no es parle de pilota, en agraïment a una afició fidel. Va de bo.