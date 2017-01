Canonades prop de la corda

Pere i Félix són dos dels mitgers que pugnen per ser el número u en la seua posició però el dissabte jugaran en Pelayo com a punters. Serà amb motiu del Trofeu SUPER, partida en la qual també participaran Puchol II i Santi així com Soro III i Javi.

Els dos coincideixen que d´inici es podrien trobar un poc estranys. Però no ho veuen un problema. Pere assegura que les partides que ha jugat prop de la corda no se li han donat malament. Félix afegeix que el principal inconvenient serà «que tots som pilotaris de molta pegada i de poc aguantar amb jugades defensives. Però com que estem acostumats a les partides fortes ens podrem acoblar prompte».

Ara bé, els dos avisen que hi ha llibertat per a variar la posició. «Ho hem parlat i segurament alternarem en cada joc. Javi i jo jugarem en la part que creguem que podem rendir més», assenyala Félix. En la contra, Pere apunta a la possibilitat de canviar amb Santi depenent de les sensacions i el desenvolupament de la partida.

Quant a la mateixa confrontació, també hi ha consens: ambdós preveuen un gran esdeveniment. «Hi ha molta artilleria pesada. Són els dos millors escaleters i els quatre mitgers que més nivell estem donant. En eixa partida hi ha poc d'erro», diu Pere.

Per a Félix, «ni triant-la es podria fer millor. A més és distinta, la qual cosa agrada als aficionats. Serà una disparà constant però al mateix temps resultarà també complicat fer quinzes. Com que es pilotejarà a molta velocitat, podria ser espectacular si tots donem el que podem», comenta.

Els dos pilotaris afronten el Trofeu SUPER en un moment de forma superlatiu. A més ve de lluny. Pere va aconseguir la temporada passada el màxim guardó per equips. I ja no ha faltat en cap cita rellevant. «Guanyar la lliga ha permés que el meu nom sone més i des d´aleshores se m´està donant cartelleria pesada. Fa temps que em trobe molt bé per a jugar i crec que partides com la d´este trofeu són un premi al treball i esforç que estic realitzant», diu.

Félix fa anys que gaudeix de la condició de número u o lluita per ella, depenent del moment. El de Dénia ha superat uns problemes físics, però assegura que estan oblidats. «Excepte la final del Trofeu Nadal de Benidorm, que la vaig jugar infiltrat, les coses m´estan eixint molt bé. Estic en un dels meus millors moments», explica.

Pel que fa al trinquet, els jugadors creuen que és l´escenari ideal. Pere comenta que li va de meravella pel seu perfil de 'pegador' i que en ell es troba còmode. Félix ha passat de patir a gaudir. «La remodelació ha sigut una benedicció per a mi. Abans tenia problemes per a veure la pilota i ara jugue en ell al nivell que done en els altres. A José Luis López li he dit que està ho està fent a la meua mida», diu entre riures.