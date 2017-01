En agraïment a la fidelitat dels lectors

Millor partida impossible, una confrontació frenètica, una constant de bombes, una cita atractiva per singular i diferent... D´esta manera es venen referint durant els últims dies els protagonistes i organitzadors del Trofeu SUPER, que demà enfrontarà en el trinquet Pelayo a Puchol II, Santi i Pere contra Soro III, Javi i Félix. L´esdeveniment és un obsequi i alhora l´agraïment d´este diari a la fidelitat dels seus lectors.

L´encontre també ha sigut nomenat com la ´Partida de titans´. I tal vegada siga la manera més adequada de definir què esdevindrà en la ´Catedral´. Perquè els sis pilotaris, a més de ser els millors de l´actualitat i de fa temps, coincideixen en el perfil: són els braços més poderosos del trinquet i comparteixen un estil de joc agressiu, en el qual l´atac és la millor manera de defendre. No esperen el fallo del rival; el provoquen.

La condició de números uns o d´aspirants a ser els més decisius en les seues posicions és altre dels grans atractius de la partida. La relació entre els sis jugadors és fenomenal. Però hi ha rivalitat, i molta, esportivament parlant. Tots saben que poden estar en el cim. Trofeus com el de demà són una bona oportunitat per a demostrar-ho.

La manera de plantejar la partida és una incògnita, sobretot perquè dos dels quatre mitgers estan obligats a entrar en acció i descarregar-se prop de la corda, situació a la qual no estan acostumats. En principi seran Pere i Félix qui ocupen la punta però hi ha llibertat per a variar el guió.

Pere ha assenyalat que canviaria amb Santi solament si no es troba còmode. I Félix apuntava a alternar-se amb Javi segons estiguen al rest o al dau. Però Soro III comenta que prefereix no variar tant. Demà es veurà quina és la solució.

El que resulta segur és que els dos equips jugaran a tenir la iniciativa. Demà, més que mai, serà bona eixa frase que diu ´qui pega primer pega dues voltes´. Volen arriscar, però amb trellat, segons expliquen els capitans. Per a Puchol II serà clau conjugar força i tècnica, dibuixar les canonades perquè els rivals no resten i rematen amb claredat. Soro III aposta per buscar la corda i evitar el rebot. Assegura que intentarà castigar als dos de davant perquè els seus companys puguen donar el colp de gràcia.



Escenari neutral

L´escenari és un altre punt a tindre en compte. Pelayo no beneficiarà a ningú i agrada a tots. A més és un trinquet on els motiva jugar, per l´ambient i les característiques de la pista. Si es tracta de carregar i de demostrar qualitat, la ´Catedral´ és el lloc ideal. Per a Soro III és una segona casa després de Massamagrell i on ha forjat la seua trajectòria, una de les més importants de la història recent de la pilota. I per a Puchol II és la primera, sobretot per la seua solvència per a executar els rebots i el dau. El de Vinalesa té un idil·li amb la tela, que li va donar el passat Individual.

Als quatre mitgers també els va de meravella. A Félix li costava donar el seu nivell entre eixes centenàries quatre parets. Però això era abans del canvi de propietat i la posterior remodelació del trinquet Pelayo. Ara diu que està fet a la seua mida.



Figures i seguidors de l´esport valencià

Puchol II i Soro III són dos dels pilotaris que més notícies generen i per tant habituals de les nostres pàgines però també són grans seguidors de l´esport valencià i lectors confessos de Superdeporte.



Puchol II és un incondicional del Valencia. El club de Mestalla el va convidar el passat 20 de novembre a fer la treta d´honor com a reconeixement a la consecució del títol individual. Pel que fa a la pilota, les seues paraules ens omplen d´orgull. «Vull donar les gràcies a Superdeporte per la tasca que fa de difusió de la pilota. El nostre esport ho necessita i este suport és molt important per als pilotaris», comenta l´escaleter.



Soro III també és seguidor de l´esport rei però la seua debilitat és el bàsquet. I és un gran especialista. «Sóc lector habitual perquè m´agrada estar informat del que passa en els equips de futbol de València i en el Valencia Basket. En la pilota, qualsevol persona que vol seguir l´actualitat del món professional sap que ha de llegir el SUPER», diu.