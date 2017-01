Una aposta per la modernització

La Federació de Pilota Valenciana va presentar ahir la campanya anomenada ´#pilotamola´, que té com a objectiu principal modernitzar la imatge de l´esport autòcton. «Volem que es veja que la pilota és una cosa seriosa i un esport que dóna satisfacció a qui el practica. Volem arribar a més públic, que hi haja més participació i major implicació de patrocinadors», explicava el president José Daniel Sanjuán en l´obertura de l´acte.

Els responsables de l´empresa de màrqueting contractada per la Federació desenvoluparen després les línies mestres avançades pel president. Segons comentaven, han detectat que la percepció que hi ha fóra de l´àmbit de la pilota, és que es tracta d´un esport per a gent major on falta sofisticació i en el qual la dóna no està integrada.

El projecte, que tindria una durada de dos a tres anys, comprén aspectes tals com un canvi i millora pel que fa a la comunicació i a la imatge de l´esport, potenciar la presència de les dones, atraure a un públic nou adoptant diverses estratègies d´entreteniment d´altres esports i buscar patrocinis segons marquen les actuals tendències del màrqueting.

L´exposició va ser ben rebuda, si bé algunes veus consideraren que algunes idees resulten utòpiques.