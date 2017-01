Nova campanya per a il·lusionar a la Pilota

La Federació de Pilota Valenciana (FPV) ha començat l´any 2017 amb nous reptes. Dijous 19 de gener, tot i la intensa pluja, es va celebrar l´acte de presentació oficial de les línies d´actuació per a millorar la comunicació i la percepció de la Pilota Valenciana com a esport. Des del mes de juliol s´està treballant colze a colze amb l´empresa de màrqueting i publicitat ´Xprom´. Mesos d´intens treball que han donat fruit en aquesta presentació inicial. El lloc on es va celebrar la presentació fou el Mercat de Tapineria, en ple cor del cap i casal.

A la cita acudiren jugadors molt destacats, membres de clubs, aficionats, vicepresidents federatius i el director general de l´esport, Josep Miquel Moya, que va estar acompanyat pel president de la FPV, José Daniel Sanjuán, el coordinador de pilota valenciana, Sebastià Giner, junt als espònsors habituals de la Pilota Valenciana: El Corte Inglés (Borja Monzó), Caixa Popular (Paco Alós), Banc Sabadell (Luis Serra) o el representant de la Fundació José Luis López (Arturo López). L´objectiu que s´havia proposat la FPV és contagiar a la gent de la Pilota de la il·lusió, i convidar-los a que ens acompanyen en el camí de fer créixer la Pilota Valenciana.

Esta entitat esportiva que recull totes les modalitats de pilota a mà, i col·lectius de jugadors, trinqueters, tècnics , clubs i escoles, és conscient del potencial de la Pilota i del treball que requereix situar l´esport valencià per excel·lència a l´imaginari col·lectiu com un esport modern, divertit, proper i obert.

Un dels reptes és reconvertir la Pilota Valenciana, potenciant també allò que la fa única: la llengua, la cultura i la tradició que l´envolten, i que també són inherents a la Pilota. Això serà una de les principals causes que ajuden a construir una nova percepció d´aquest esport dins la societat valenciana. Altre repte, con va apuntar el president de la FPV, José Daniel Sanjuán «és la incorporació de la Dona com a protagonista. Amb iniciatives com Pilota a L´escola hem aconseguit que molts xiquets s´apropen al nostre esport d´una forma activa. La dinamització de la Pilota Valenciana ha de passar igualment, per la incorporació de nous públics i segments de població adulta al nostre esport» va concloure.

Per al responsable del departament de màrqueting, Diego Martin, «també pretenem reconstruir la nostra relació amb les empreses interessades en col·laborar amb la Pilota a través d´una oferta a mida de les necessitats de les marques, recolzada per mètriques i plantejada des de la concepció dels patrocinadors com a socis estratègics de la Pilota».