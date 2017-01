Puchol II, Santi i Pere guanyen el Trofeu SUPER (60-45)

Ja hi ha campions del Trofeu SUPER. Puchol II, Santi i Pere van dominar de principi a fi una partida amb dosi de qualitat i emoció, on el trio blau va remar sempre a contra corrent i va tenir les seves oportunitats per arribar a igualar a 40, però la fortuna en ocasions i, sobretot la qualitat en el trio vencedor, van impossibilitar que arribés la remuntada.

Amb el 45-35, els de Puchol II van poder respirar i encarar una recta final on tampoc ho van tenir fàcil, mentre el trio de Soro II, Félix i Javi va continuar lluitant davant el públic que va omplir Pelayo, lliurat a la causa.

La càtedra esperava o imaginava un final més igualat perquè la qualitat de la partida ho mereixia, però finalment es va imposar la major regularitat del trio vencedor, que va tancar la partida amb 60-45 i el fet de tenir les idees més clares que els blaus.