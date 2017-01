Bon començament de la Fira

La primera fira de l´any, la del trinquet de Guadassuar que commemora a Sant Vicent, va començar ahir amb victòria de Genovés II i Jesús front Pere Roc II i Javi per 60-40 en una confrontació que va deixar un gran sabor de boca als presents pel nivell oferit per les dues parelles.

La confrontació tenia com a principal atractiu veure en acció als dos pilotaris que han signat les millors actuacions de les darreres setmanes, que a més arribaven empatats a victòries en els seus duels particulars. Pere Roc II havia guanyat la cita més prestigiosa del Nadal, el Trofeu de Benidorm, mentre que Genovés II es va venjar en Pelayo en la final del Trofeu Mixt Fundació José Luis López. L´entitat dels mitgers era un plus a la qualitat del cartell.

Ahir, el desenllaç va ser just però el resultat podria haver sigut més curt. Jesús es va endur esta vegada el títol oficiós de millor jugador. El de Silla ho va fer tot bé. Va ser una màquina de fer quinzes i en defensa una paret.

Genovés II perllonga el seu moment dolç en joc i resultats i va demostrar que a Guadassuar s´ha d´estar molt afinat per a poder doblegar-li. Força, estètica i precisió són les paraules que millor poden definir la seua actuació.

Pere Roc II i Javi jugaren molt més del que dóna a entendre el 40 del seu caseller. Però es trobaren amb dos rivals superlatius. L´escaleter de Benidorm va espentar i va tirar del caràcter guanyador que l´identifica. També el mitger de Massalfassar, que va ser tan valent com segur.

La sessió va començar amb una prèvia a raspall en la qual van participar quatre dels components més destacats de la categoria juvenil. En este cas no hi va haver tant espectacle doncs Kilian i Salva superaren amb autoritat a Pau i Lorja per 25-5.



Segona jornada

La fira continuarà demà amb dues partides de professionals de primer nivell. En la primera, a raspall, el número u Moltó formarà equip amb Dorín per a enfrontar-se a Sergio i Coeter II.

En la segona, per dalt corda, hi ha hagut un canvi. Marc serà baixa per lesió i Francés entra en el seu lloc amb Santi i Carlos davant. En la contra, altre número u, Puchol II, que tindrà l´ajuda de Nacho.