Les lligues començarien en febrer

L´adjudicació de la gestió del món professional ha obligat a retardar el començament de les lligues de raspall i escala i corda, les dues competicions per equips més importants de les dues modalitats.

Demà conclou la convocatòria per a presentar en la Federació les propostes de gestió per a l´exercici 2017 i, de moment, solament Val Net ha presentat un projecte. En línies generals, l´empresa mantindria el model amb jornals per a uns trenta pilotaris i les novetats vindrien en aspectes com la creació d´una marca de qualitat diferenciadora, l´augment dels premis o la creació d´uns rànquings.

També existeix una alternativa federativa. El president José Daniel Sanjuán va explicar la setmana passada als pilotaris que, si no hi ha propostes satisfactòries, es podrien repartir les aportacions de les institucions entre les competicions oficials. La decisió serà dels jugadors. La gran majoria s´ha decantat per l´estabilitat de les fitxes.

Des de Val Net asseguren que, tot i no saber encara si el seu model serà l´escollit, ja estan treballant en la configuració de les dues lligues. La intenció és començar la primera setmana de febrer per a no trastocar massa la resta del calendari anual.

En Val Net també estan agilitzant la configuració de la hipotètica plantilla. La potestat per a determinar qui entrarà en nòmina correspon al Comité de Professionals de la Federació però Val Net presentarà una proposta consensuada amb els trinqueters. Segons expliquen, no hi ha molts dubtes pel que fa als noms. Els pilotaris que es queden fóra, cobrarien per partida jugada i en les cites especials augmentarien considerablement el seu jornal.