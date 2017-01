Divendres ple de varietat i qualitat

La d´este divendres serà la vesprada amb més oferta de la setmana en curs, ja que fins a sis trinquets obriran les seues portes per a albergar a un bon nombre de les primeres figures professionals.

Començant per la modalitat per dalt corda, el cartell més cridaner és el de Vila-real on Pepe Mezquita ha convocat a quatre dels referents del moment. Soro III i Pere Roc II encapçalen els equips i els canoners Pere i Javi els completen.

Per la seua banda, Vilamarxant anuncia un trofeu ´exprés´ de tres partides en la mateixa sessió. Les semifinals seran a cinc jocs i la final a sis. Sobretot hi ha joves escaleters i els punters més reputats, que esta vegada actuaran de mitgers. I en la comarca de la Ribera, Guadassuar tanca la seua fira amb canvis en el programa original a causa de les lesions.

En el raspall, el trinquet de Genovés comptarà amb el campió individual, Moltó, que farà equip amb Tonet IV i Ricardet. En la contra també hi ha un trio d´excepció amb Sergio, Sanchis i Raúl. A més de la qualitat del cartell cal destacar la presència de quatre pilotaris locals. L'alternativa es troba a Piles, on Ricard i Miravalles jugaran contra Pepe i Josep.

Pilota a l´Escola

Ahir començaren en la província d´Alacant les sessions de formació per als docents que duran a terme una unitat didàctica i el programa Pilota a l´Escola de la Generalitat, que està desenvolupat per la Federació. Segons informen des de l´ens federatiu, 15.000 alumnes coneixeran de primera mà l´esport autòcton. Des que va començar el programa en són més de 80.000.