La Lliga es presenta a Pelayo

Un dia després de guanyar el concurs per a gestionar el món professional durant el present any, Val Net ha anunciat el començament del Circuit Professional, la competició per equips més rellevant de la disciplina per dalt corda. Serà el divendres dia 10.

Per a conéixer la configuració dels equips, el sistema de competició i el calendari caldrà esperar fins al dissabte. La presentació tindrà lloc en el trinquet Pelayo. Els sis equips participants desfilaran i posteriorment jugaran tres partides de curta durada.

Les formacions estan confeccionades des de fa dies. S´han fet tenint en compte l´opinió dels trinqueters, que són qui més prop es troben dels pilotaris en el dia a dia. Hi ha secret absolut. Fins i tot i per a evitar les filtracions d´altres vegades, els mateixos jugadors no saben si participaran i amb qui. Fins al dissabte es poden fer quinieles.

Pel que fa a la Lliga de Raspall, esta competició començarà a finals de febrer. Encara s´ha d´acabar de consensuar els equips. Una altra raó de començar més tard, segons expliquen des de l´organització, és que hi ha intenció de fer coincidir a les dues competicions el menys possible perquè cadascuna tinga la seua quota de protagonisme.



Satisfacció i responsabilitat

El dilluns, dia de l´adjudicació, en Val Net no es van pronunciar. Encara s'havia de negociar detalls, que es resolgueren ahir. Ara sí que hi ha predisposició a parlar.

Respecte a la valoració del resultat, evidentment hi ha satisfacció. També apunten a la responsabilitat de fer bé el projecte, que volen tinga continuïtat. «El que més ens satisfà és que la proposta ha sigut escollida per unanimitat. Gaudir d'esta confiança és molt important. Creiem que s'han decantat per l'experiència i per un equip humà. El nostre és un model de gestió conegut i al mateix temps nou perquè hem aplicat canvis que ens demandaven els jugadors», diuen.

Quant a les diferències amb la resta de propostes, prefereixen no comparar. «Se'ns ha comunicat que s'ha valorat la transparència del nostre projecte, el fet que hi haja xifres concretes, realistes i perfectament desglossades i que comptem amb uns patrocinadors privats. Tenim ganes de treballar. La pilota té futur i si tots anem units segur que anirà a més», afegeixen.