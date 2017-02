La vida de Paco Cabanes 'El Genovés', en un còmic

Paco Cabanes ´El Genovés´. L´heroi esportiu dels valencians. Així s´ha titulat el còmic que es va presentar ahir en l´Edifici La Nau de la Universitat de València, destinat principalment als escolars, on es repassa la vida i trajectòria del pilotari més gran de tots els temps. L´obra, escrita per David Sarasol i Sergi Durbà, amb il·lustracions de Mar Oliver, és una magnífica síntesi del pilotari i la persona. Textos amens i senzills amb imatges modernes i cridaneres per a captar l´atenció de les noves generacions. La idea és que tots els centres escolars de la Comunitat Valenciana tinguen el còmic, ja siga en paper o en format digital.

La vida del mite i els seus mèrits esportius donen per a fer una enciclopèdia. Però s´ha tret l´essència. Queden reflectits els seus inicis, el pas a primera figura i la consolidació com a "Déu nostre senyor en la terra", segons va plasmar Toni Mollà en la biografia de 1994.També apareixen moltes persones importants en la seua vida. Els principals rivals, el seu descobridor ´Canana´ i, naturalment, la família: el seu germà Pepe, company en innumerables partides i conductor de la ´Lambretta´ on Paco va pegar alguna 'cabotà', els fills Paco i José i una altra estrela que brilla amb intensitat en este particular firmament, la seua dóna María Luisa. El còmic reprodueix unes paraules seues que van fer plorar a més d´un: "Encara que Paco és el meu home i el pare dels meus fills, no és meu. És de tots aquells que volen la pilota".

Plana major

El còmic es troba dins de les actuacions de la Càtedra de Pilota, impulsada des de la Generalitat i desenvolupada per la Universitat de València. En la presentació va estar bona part de la plana major de les dues institucions.

El conseller d´Educació, Cultura, Investigació i Esport, Vicent Marzà, va ser l´encarregat d´obrir la presentació. Va explicar l´orientació didàctica de l´obra i va destacar els valors humans i esportius del protagonista. "Paco Cabanes és un dels nostres símbols, capaç de transmetre els valors essencials de la pilota, la noblesa i l´honestedat", va dir.

Seguidament va prendre la paraula el vicerector de la Universitat de València, Antonio Ariño, qui va recordar el vincle de la institució amb l´esport dels valencians, des dels temps de Lluís Vives fins a l´actualitat. "Defenem la pilota com a esport i com a patrimoni cultural", comentava.

A continuació va parlar el màxim responsable de la Càtedra de Pilota, Vicent Añó. Primer va voler fer partícips del naixement del còmic al director general de l´Esport, Josep Miquel Moya, i al Coordinador de la Pilota, Sebastià Giner, també presents. El poble de Genovés, representat pel seu alcalde, Pere Revert, també va rebre agraïments. A més va anunciar que la Càtedra tindrà continuïtat. De fet ja s´ha aprovat el pressupost per al 2017.

El tancament va ser cosa del mite, qui no és massa donat als discursos. Va ser una intervenció breu però sentida. Va donar les gràcies, no tant perquè es parle d´ell sinó "perquè es dignifica a la pilota".