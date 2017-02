Dani pren la decisió més dura

És una decisió dura, però ben meditada. Des de feia un temps tenia clar que este moment no tardaria molt a arribar. Ho va fer públic ahir. Dani de Benavites, als seus 42 anys, ha decidit penjar els guants una vegada finalitze la seua participació en la pròxima lliga professional que demà es presenta al trinquet de Pelayo i començarà la pròxima setmana.

Per davant queden pocs mesos per a continuar gaudint de la màgia d´un dels mitgers més grans de la història. Darrere queden més de dues dècades d´èxits.

El mateix Dani va voler que els primers a assabentar-se de la notícia foren els seus propis companys. Tot seguit ho va fer oficial. «Trobe que encara tinc el nivell adequat, però no el que m´ha caracteritzat com a pilotari. Els anys passen per a tots i ha arribat l´hora de deixar-ho. Quina millor manera que després de participar en la competició més important per equips», va dir al comunicat.



Membre d´una generació d´or

Amb Dani se'n va l´últim d´una generació d´or en la demarcació de mitgers. L´afició per la pilota li venia per la forta vinculació del seu poble i la seua família per este esport, però una vegada va vestir-se de blanc va tindre l´honor, el privilegi i també la pressió i responsabilitat de coincidir amb mestres de la talla de Joaquín, José María, Pigat III, Sarasol II o Grau, entre molts altres. El seu ofici, la seua qualitat, la seua tècnica i elegància van provocar que des de ben jove se li considerara, malgrat la ´competència´ que ja tenia per aquell temps, com un pilotari que marcava les diferències. Venia amb una gran base de casa, va tindre una gran escola, grans mestres i es va doctorar fins a ser ell l'indiscutible número u dels mitgers.

Eixa barreja de generacions entre grans pilotaris va marcar el seu estil i la seua personalitat, perquè Dani és un número u com a pilotari, però també com a company. Molts joves han debutat fent equip amb ell, perquè el seu caràcter és especial, respectuós i comprensiu.

Quan es retire quedarà un buit complicat d´omplir, però per davant queden unes quantes partides que ell intentarà allargar al màxim. Si ha decidit jugar la lliga professional, és perquè vol retirar-se com sempre ho ha fet, amb la cara ben alta, sent un eixample per a tots i lluitant per a sumar un nou títol en la seua llarga col·lecció.