La Lliga ja té noms, dates i sistema de competició

Setze primeres figures distribuïdes en dues parelles i quatre trios pugnaran a partir del pròxim divendres pel títol per equips més prestigiós de la modalitat d´escala i corda, la Lliga Professional. El campionat es va presentar ahir en el trinquet Pelayo, on es van descobrir les incògnites relatives als noms dels participants, la seua distribució en sis equips, el sistema de competició i el calendari.

Com era d´esperar, les parelles estan encapçalades pels dos escaleters de referència, que continuen estant un escaló, o més, per damunt de la resta. Però, tot i la inferioritat numèrica, són equips molt potents per l´entitat dels mitgers que els acompanyen.

Puchol II tornarà a defensar l´escut del seu poble, Vinalesa. Davant tindrà a un Jesús que arriba en un moment dolç. Per la seua banda, Soro III representarà a Vila-real amb l´ajuda del gegant Javi. A més de la qualitat en cada línia, un altre punt a favor d´esta parella és la gran compenetració entre els pilotaris.

Pel que fa als trios, el més destacable és el de Murla de Genovés II, Dani i Carlos. No perquè siga més favorit sinó perquè anuncia a un il·lustre que torna a les competicions capdavanteres després de passar un calvari de lesions, Genovés II, amb la companyia d´un altre il·lustre que es retirarà quan acabe la competició, el gran Dani.Per Benidorm jugaran Pere Roc II, Félix i Monrabal. La presència de l´escaleter estava cantada perquè l´any passat va ser el millor després de Puchol II i Soro III i era lògic que representara a la seua localitat natal. Davant, Félix ha sigut el número u dels mitgers durant mesos. En l´actualitat ho és Santi. Amb el trellat de Monrabal en la punta, és un trio sobretot compensat.

També era més que probable que Marc s´estrenara com a titular donada la seua excel·lent progressió. El de Monserrat s'ha convertit en habitual de les millors cites. S´ha guanyat estar i ho farà amb el vigent campió, Pere, i amb un Héctor de Laguar que torna a esta competició com a punter. El tres conformen l´equip de Pedreguer-masymas.

Les sorpreses han arribat en la formació representativa de la ciutat de València, composta per Santi de Silla, Santi de Finestrat i Nacho. El menor dels germans Cebrià ha deixat fora al rest campió de la passada edició, Miguel. Es podria debatre la decisió i hi hauria arguments per a defensar les dues postures. Però si Santi ha estat el triat pels organitzadors amb el consell dels trinqueters, serà per alguna raó.

La fase regular està composta per quinze partides. En acabar, els quatre primers equips de la classificació accediran a les semifinals, que encara no tenen dates.