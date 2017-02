Titín III i Xala jugaran en El Puig

La Penya Pilotaris amics del Frontó del Puig va començar la commemoració del seu 50 aniversari amb el mà a mà entre Aritz Lasa i Adrián de Quart de Poblet. Va ser un excel·lent aperitiu d´un any que ve carregat d´esdeveniments. Ara comencen a vindre els plats forts. El primer, una confrontació per parelles amb dos il·lustres de la pilota basca com Titín III i Xala.

La partida es jugarà el 10 de març a les 20:30 hores. Comptarà amb la presència de dos especialistes de les tres parets valencianes com De la Vega i Montesa. El jove d´Almussafes serà el saguer del mag de Tricio mentre que el pilotari local formarà amb el davanter basc-francés. Les entrades s´acaben de posar a la venda al preu de 10 euros.

No cal insistir en l´entitat de Titín i Xala. El primer és una llegenda viva i el segon un dels millors davanters de les últimes dues dècades. Els dos estan retirats de la primera línia professional però continuen participant en festivals. Titín va jugar a El Puig i Cheste en abril de l´any 2015 per acomiadar-se de l´afició valenciana. Xala també ha tastat la pilota de 65 grams, l´any 2002 a València i el 2009 a Bilbao, quan eren habituals els duels bascs-valencians.