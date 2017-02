Cartell 'de fira' en el trinquet del Tío Pena

El trinquet del Tío Pena reuneix hui als dos grans dominadors de la modalitat d´escala i corda, Puchol II i Soro III. Els pilotaris vénen d´enfrontar-se en Pelayo en la jornada de presentació de la Lliga Professional. En eixa ocasió el triomf va correspondre al campió individual.

La presència dels dos escaleters ja és motiu suficient per a acudir al recinte ubicat a Massamagrell. Però hi ha més. Al mig també s´anuncia a dos dels jugadors que solen pugnar pel títol oficiós de número u com és el cas de Javi i Félix. El cartell és d´autèntica fira.

Els habituals del raspall també tenen hui un bon motiu per a no quedar-se a casa. El principal reclam és el mateix, la presència dels finalistes de la passada edició del mà a mà, Moltó i Sergio. Però com que el de Barxeta està un escaló superior formarà amb un jove que busca la consolidació entre els millors, Raúl. A Sergio li ha tocat un mitger més fet com Canari.

Una altra cita destacada de la setmana en curs és el desafiament que tindrà lloc el pròxim dissabte en el trinquet de Pedreguer. Esta vegada es posa en joc, d´eixida, la quantitat de 2.000 euros. Un altre al·licient és la singularitat de la partida perquè es trenca la norma i s´enfronten dos escaleters a dos mitgers: Santi de Silla i Giner contra Monrabal i Álvaro Gimeno.

També és ressenyable la manera en la qual Marrahí està guanyant presència des que va reaparèixer. Ara ja definitivament ubicat en el rest, en els pròxims dies té dos compromisos de nivell. Hui es veurà les cares amb Ricard a la Llosa de Ranes i el divendres està previst que jugue en el trinquet de Genovés.