Les figures en la recambra

Reduir la participació en la Lliga Professional a solament sis equips implica que augmente considerablement el nivell de la competició. Però en alguns casos suposa que es queden fora pilotaris que perfectament podrien estar lluitant pel títol per equips més prestigiós. Siga com siga, els reserves de la present edició asseguren que, en cas de lesió, el recanvi de garanties està assegurat.

L´organització ha establert un llistat de possibles substituts. La posició del rest és la més nombrosa amb Miguel, Francés, Pablo de Sella, Pablo de Finestrat, Giner i De la Vega. L´ordre de preferència no és el d´esta enumeració. De fet no hi ha ordre i inclús es podria afegir algun nom o llevar un altre. La decisió dependria del moment de forma de l´aspirant en qüestió.

Això sí, és inqüestionable que el pilotari de més entitat és Miguel, vencedor de la passada edició amb Pere i Héctor II. En esta ocasió no participa per decisió pròpia. Ell es va autodescartar perquè per circumstàncies personals no es veu preparat per a afrontar tan exigent repte. Però en unes setmanes podria estar a punt.

Al mig, els pilotaris que d´inici parteixen amb més opcions són Salva i Raúl. L´absència del de Massamagrell ha sigut una de les sorpreses més destacades en la configuració dels equips. Sense anar més lluny, en la competició anterior va ser finalista.

En condicions normals, Raúl també estaria en la Lliga. Però el de Godelleta ha reaparegut fa poc i el Comité considera que a hores d´ara hi ha companys que estan per davant.

Ja en la punta, la d´Héctor II és una altra absència que ha generat debat. No solament perquè era un dels defensors del títol. Les seues actuacions en els últims mesos també avalaven la seua participació. Víctor Bueno era un altre dels candidats que es barallaven però haurà d´esperar la seua oportunitat.



Decideix l´equip

Si en algun equip es produeix una baixa, hi ha dues maneres de triar un substitut. Si solament es necessita el recanvi per a una partida, l´opinió del trinqueter del recinte on es jugue tindrà molt de pes. Si l´absència és més perllongada, serà el Comité qui fique els noms damunt la taula. En qualsevol cas, la decisió definitiva serà dels membres de l´equip afectat.