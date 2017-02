Puchol II venç a Soro III en sa casa

El trinquet de Massamagrell va albergar ahir una de les partides més atractives de la setmana en curs amb el principal al·licient del duel entre els dos grans dominadors del joc per dalt corda que estaven acompanyats per dos dels millors mitgers. Però no es va veure l´espectacle previst. Puchol II i Javi es van imposar amb total contundència sobre Soro III i Félix per 60-30.

Solament hi va haver equilibri en els compassos inicials. Una vegada que Puchol II i Javi sumaren dos jocs consecutius, la confrontació va estar clarament dominada pels després vencedors, que van ser molt superiors, línia per línia.

L´activitat professional d´este dimecres es concentra en el trinquet de Guadassuar on hi haurà varietat i qualitat. La sessió començarà amb el raspall en un duel per parelles. S´anuncia a pilotaris consolidats, altres que volen recuperar la condició de primera figura i joves que estan a punt de ser-ho: Guille i Tonet IV contra Vercher i Brisca.

A continuació, torn per a l´escala i corda amb dos dels grans triomfadors de la temporada passada en la contra, Pere Roc II i Pere. L´escaleter campió de la Copa jugarà amb Salva i el mitger vencedor de la Lliga formarà amb Francés.