Marc es posa a punt per a la Lliga en el trinquet de Pelayo

Marc va haver de parar de jugar per una infecció en un dit. VAL NET

Marc reapareixerà esta vesprada en el trinquet Pelayo després de dues setmanes de baixa per una infecció en un dit. El pilotari assegura que es troba totalment restablert. De fet podria haver tornat abans però ha volgut no arriscar pensant en la Lliga, on enguany debuta de titular.

Bona prova de la seua recuperació és l´exigència del cartell. El de Monserrat haurà de remar contra els més que poderosos braços de Pablo de Borriol i Santi. El mitger de Finestrat és qui gaudeix a hores d´ara de la condició de número u en la seua posició. I l´escaleter porta una gran ratxa de victòries, moltes d´elles amb la companyia de Bueno. S´estan convertint en una parella de moda. Ara bé, Marc no es pot queixar de company perquè li ha tocat en sort Jesús.

Marc és l´únic participant en la present edició de la Lliga Professional que s´estrena com a titular. Però no li pesa la responsabilitat. De fet ja està acostumat a la pressió de les partides importants. Des de fa un any s´ha convertit en imprescindible de les cites més rellevants. La seua irrupció entre les primeres figures es va produir precisament en la Lliga anterior quan va haver de substituir a Miguel en les semifinals.



Incertesa

En la resta de lesionats hi ha incertesa en els terminis de recuperació. Punxa ha sigut l´últim en arribar a la infermeria i està a expenses de ser sotmés a una ressonància que determine la raó de la molèstia en el muscle i el tractament necessari en el cas d´existir lesió.

León també espera una ressonància, en el seu cas perquè no desapareix el dolor en el maluc, on va ser intervingut fa nou mesos. El pilotari ja estava entrenant en el trinquet però en el moment de forçar es veu obligat a parar. La recuperació, per tant, es troba en punt mort fins que es tinguen resultats.

Un altre lesionat de llarga durada és Fageca, qui evolucionava magníficament del colze que ha requerit dues operacions. L´escaleter ha començat a colpejar la pilota però han sorgit molèsties. En el seu cas s´ha decidit infiltrar factors de creixement perquè s´acabe de formar el tendó. Si la resposta és satisfactòria, encara tindria de dos a tres mesos de recuperació.