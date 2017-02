La Lliga comença amb un cartell replet d'il·lustres

Va de bo per a la Lliga Professional. La competició per equips més important de la modalitat d´escala i corda comença esta nit en el trinquet de Vila-real i ho fa amb un cartell d´excepció, amb dos equips configurats amb un bon grapat d´il·lustres, de pilotaris que han sigut i són els grans dominadors dels trinquets des de fa anys.

La faixa roja li correspondrà a la formació local de Soro III i Javi, per allò de la inferioritat numèrica. La parella és pura dinamita. Es tracta de dos dels braços més potents del panorama professional que aprofiten esta virtut per a tenir la iniciativa i fer el quinze per la via ràpida.

La defensa és un altre dels punts forts dels de Vila-real. Cal recordar que Soro III és capaç de restar pilotes per a la majoria impossibles. I l'envergadura de Javi sempre és un problema per als contraris.

La d´enfront és una manera distinta de jugar, més d´amagar la pilota i buscar els punts febles dels rivals. Genovés II i Dani són els grans exponents d´este estil preciosista.

L´escaleter és un pilotari de recursos il·limitats, que domina amb la mateixa eficàcia les distintes facetes del joc i a qui li té igual emprar una mà o l´altra per a descarregar-se. I el mitger és caviar, de l´antiga escola, eixa que ensenya que un quinze es pot madurar i fer-ho en uns quants colps.

En la formació de Murla, Carlos també està cridat a tenir gran protagonisme, sobretot en el moment de sumar. En la presentació dels equips del passat dissabte en Pelayo va jugar amb més espai del que resulta habitual en els punters. Genovés II i Dani confien en ell i treballen perquè entre en joc i tinga opcions de donar el colp de gràcia.



Motivacions

Guanyar la Lliga és motivació suficient pel prestigi que suposa. Però en el cas de Soro III, Genovés II i Dani poden haver-hi motivacions més enllà del títol.

Després d´anys sent el dominador absolut, l´escaleter de Massamagrell ha hagut de cedir-li el ceptre a Puchol II. Superar-li en esta competició seria una bona manera d´iniciar la reconquesta, que s´hauria de culminar en el mà a mà.

Genovés II arriba amb la il·lusió d´un novel. Les lesions l´han impedit tenir continuïtat però de nou torna a gaudir de la pilota i a fer gaudir a la seua legió de seguidors. Jugar la Lliga suposa un pas més en la seua escalada per a recuperar el lloc que li correspon entre els més grans.

Per la seua banda, Dani ha anunciat que penjarà els guants en acabar la Lliga. I quina millor manera de tancar tan excel·lent trajectòria que sobreeixint en la competició per equips de més prestigi.