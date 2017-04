Dani tindrà el seu merescut homenatge

Com un senyor fins a l´últim quinze. Així es va acomiadar Dani de la pilota professional una vegada havia finalitzat la partida de Pedreguer. Emocionat, amb llàgrimes en els ulls, amb una forta ovació per part del públic, però felicitant al trio que l´havia guanyat, li havia eliminat de la Lliga professional i havia forçat la seua retirada. Dani de Benavites se´n va després de més de dues dècades com a mitger de primera, com u dels millors de la història, amb un palmarès complet i amb el reconeixement de tots. Diu adéu un magnífic pilotari, però sobretot un esportista i una persona que ha sigut tot un referent, sobretot, per a les noves generacions de pilotaris que han vist en Dani un espill de com ser un bon company. De fet, els mateixos Pere Roc II i Monrabal, van publicar a les xarxes socials els seus sentiments. Acabaven de guanyar i classificar-se per a jugar la final, però agraïen a Dani ser com és.

Minuts després de finalitzar la partida este diari parlava amb Dani, sobretot per saber si anava a continuar, almenys, fins a la conclusió de la Lliga. «No, fins ací he arribat. Vaig dir que quan finalitzara la meua participació en la Lliga seria l´última partida i així és. No tindria sentit ara dir que continue un parell de setmanes més. Ha arribat el dia», afirmava amb la sensatesa que sempre li ha caracteritzat. Però un pilotari del seu nivell, del seu carisma, tampoc pot anar-se´n així. Han de vindre els merescuts homenatges. De fet, des que el passat 2 de febrer Dani va anunciar que s´ho deixava totes les seues partides s´han convertit en xicotets homenatges allà on han jugat, però ara serà el moment de donar-li les gràcies de manera oficial.

Des de Val Net ja estan treballant i això ho confirmava el mateix Dani: «Sí, ja m´han cridat i esta setmana aniré a parlar amb ells».

Caldrà buscar dates. En festes de Pasqua no sembla el millor i segurament serà una vegada finalitze la Lliga. «Seria el més convenient, sobretot per a no llevar-li protagonisme a la final de Lliga», afirmava el mitger.

Fins i tot està la possibilitat de fer més d´un homenatge. Al trinquet de Pelayo sembla segur que es realitzarà un, però també és quasi ´obligat´ fer-li un reconeixement o bé al trinquet de Vila-real o bé al trinquet de Borriana.