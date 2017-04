Victòria i lideratge per al trio de Ian

El trio format per Ian, Roberto i Lorja va aconseguir ahir al trinquet d´Alzira la seua segona victòria consecutiva. A més ho va aconseguir amb total autoritat, guanyant per 25 a 10 al trio de Sergio, Tonet IV i Ricardet.El domini va ser clar des del principi. Aprofitant el dau l´equip de Ian aconseguia ràpidament el primer joc. També els altres dos. Amb un 15 per cap va vindre la reacció del trio de Sergio. Amb un 15 per 10 podia passar de tot i el públic esperava un final més igualat, però no va poder ser. Ian, Roberto i Lorja vans pegar l´última espenta per a tancar la partida, sumar 3 punts més i ser líders de la Lliga.



Demà a Oliva

La Lliga de raspall continua demà al trinquet d´Oliva. S´anuncia el trio de Pablo, Sanchis i Raúl enfront del trio de Montaner, Canari i Dorín. Serà la tercera partida per als dos equips i, sobretot, per al trio de Montaner comença a ser vital.El trio de Pablo ha guanyat una partida davant Moltó i Brisca, i ha perdut altra davant el trio de Ian. Guanyar demà seria sumar tranquil·litat per a mantenir-se al capdavant de la classificació.

Més cru ho té per la seua banda el trio de Montaner. Van sumar un punt en la segona partida, on es van quedar en 20 i a un pas de la victòria contra el trio de Moncho, però la realitat diu que han perdut les seues primeres partides i la partida de demà comença a ser quasi decisiva per a no quedar-se despenjats del grup capdavanter tot just començar. Amb independència del valor dels punts, la partida suma molt més atractiu amb la presència de Pablo i Montaner, dues de les noves joies del raspall que enguany debuten en Lliga.