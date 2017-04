Dani dirà adéu a Vila-real i Pelayo

L´última partida oficial de Dani va ser la disputada el passat dissabte en el trinquet de Pedreguer amb motiu del segon assalt de la semifinal de la Lliga Professional, que va suposar l´eliminació del seu equip. Però estava clar que encara tornaria a vestir de blanc per a dir adéu com mereix una figura de la seua rellevància.

El comiat definitiu tindrà lloc el divendres 21 en el trinquet de Vila-real. És on el pilotari vol penjar els guants pel que per a ell suposa eixe recinte i la persona que el gestiona, Pepe Mezquita. Dani jugarà amb i contra els millors del moment, però el cartell està per concretar. A més hi haurà una prèvia de llegendes.

Però hi ha més. El trinquet de Pelayo també està organitzant un homenatge, per al dissabte 3 juny. En este cas no jugarà, per decisió pròpia. «L´agenda no ens ha permés fer-ho abans i ja seran dos mesos sense competir. No estaria al nivell que jo m´exigisc. A més volia que l´última partida fóra a Vila-real», diu.

Amb quaranta-dos anys, Dani es retira després de quasi un quart de segle sent un dels millors mitgers i més guardonats. A més, sempre ha gaudit d´una especial estima i reconeixement del públic.