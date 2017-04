Monrabal: "El trinquet li va més a la parella"

Monrabal espera, juntament amb els seus companys Pere Roc II i Félix, rivals per a la final de la Lliga Professional d´escala i corda. La incògnita es resoldrà el divendres en casa del punter, el trinquet de Vilamarxant, on es completarà la tercera partida de la semifinal que enfronta a Soro III i Javi contra Santi de Silla, Santi de Finestrat i Nacho.

Monrabal, que no es perdrà la partida, es mostra políticament correcte a l´hora de fer una previsió. «Costa molt arribar a unes semifinals de la Lliga i si estan ahí és per alguna cosa. No em decante per ningú. Que passe qui s´ho meresca i el que més jugue», assenyala.

Però, en ser preguntat per l´escenari de la confrontació, sí que deixa veure un possible desenllaç. «Per recorregut li va millor a la parella. Soro III i Javi fan grans partides a Vilamarxant. A Santi de Finestrat i Nacho també els va bé, però Santi de Silla no és massa habitual en este trinquet i, per la raó que siga, quan ha vingut no l´he vist tan còmode i efectiu com en altres», comenta.

L´estat anímic podria ser un altre punt a tindre en compte en este tercer assalt. Ho diu un pilotari que acumula un títol en dues finals jugades i diverses semifinals completades. «Podria influir un poc per la manera en la qual es va desenvolupar la segona partida a Vila-real, on Soro III i Javi van ser molt superiors. Podria passar que en el trio isqueren els dubtes o acusaren la pressió mentre que la parella arriba amb un plus de moral. Depén de com es recuperen», diu.

Pel que fa a l´equip que ell voldria en la final, el de Vilamarxant torna a ser diplomàtic. Diu que els dos serien igualment complicats. Però, davant la insistència, es mulla. «Es diu que un trio té avantatge sobre una parella. I pensant en els trinquets de la final, que són grans, tal vegada ens convindria més jugar contra Soro III i Javi», explica.

Pere Roc II, Félix i Monrabal no han hagut d´esgotar el tercer enfrontament contra Genovés II, Dani i Carlos. Segons el de Vilamarxant, la seua formació arriba en el millor moment. «No hem parat d´evolucionar i cada vegada som més equip. Jo també vaig començar un poc fluix i però afortunadament he anat a més i trobe que cada vegada ajude més als meus companys» afegeix el pilotari.

Curiosament, el punt d´inflexió va arribar amb un contratemps que a altres podria haver deixat tocats, una discussió entre ell i Félix durant una partida de la fase regular. «Després parlarem amb tranquil·litat, posarem les coses en el seu lloc i ens ha vingut bé per a aclarir-nos i saber què és el millor per a l´equip».