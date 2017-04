Montaner torna a caure en la Lliga

Encara tenen quatre partides més per davant però la llum roja s´ha encés en l´equip de Xeraco de Montaner, Canari i Dorín, que ahir va tornar a caure en el trinquet d´Oliva, en la huitena partida de la fase regular de la Lliga de Raspall. En la contra estigueren els locals Pablo, Sanchis i Raúl, que s´imposaren per 25-10.

La confrontació va destacar principalment per la intensitat i la brega. També es donaren les jugades de qualitat, però els dos equips optaren més per carregar per a forçar les errades dels rivals. Quant a les aportacions particulars, no hi va haver un gran protagonista. Va anar per moments i per barris.

Pablo, Sanchis i Raúl es van mostrar més resolutius en els primers compassos, situació que els va permetre distanciar-se en dos jocs (10-0). Però va haver-hi reacció de Montaner, Canari i Dorín, que no estaven sent sensiblement inferiors. Les taules a dos jocs reflectien el que estava passant en la pista.

En el cinquè joc, el trio de Montaner va tenir l´ocasió de posar-se per davant però no va concretar els dos avantatges. I en el posterior Pablo i els seus companys tornaven a sumar però de nou l´equilibri era màxim doncs els rivals també tingueren val per a anotar (20-10). Després, el trio local sí que va acabar amb autoritat.



Classificació

Amb este resultat, la classificació continua com estava. Això sí, Montaner, Canari i Dorín són més cuers amb solament 1 punt en el seu caseller. Encara tenen 12 possibles per sumar. Hi ha marge perquè solament s´eliminaran dos dels set equips participants.

Pablo, Sanchis i Raúl es consoliden en la segona posició. Ara igualen a 6 punts amb els líders, Ian, Roberto i Lorja, que han jugat una partida menys. La resta de formacions oscil·len entre els 2 i 3 punts.