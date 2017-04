Moltó i Sergio es mesuren a Bellreguard

La Lliga de Raspall es trasllada hui fins al trinquet de Bellreguard per a la disputa de la dècima partida de les vint-i-una que componen la ronda en curs. L'equip de Barxeta de Moltó i Brisca s´enfrontarà al representatiu de Genovés amb Sergio, Tonet IV i Ricardet.

Ambdues formacions arriben a l´equador de la seua participació en esta fase amb el mateix bagatge d´una victòria i altra derrota, igualades a 3 punts en la classificació.

On varien és en la forma en la qual han començat a competir. La parella va jugar molt per davall del seu nivell en el seu debut, en la jornada inaugural, on va ser derrotada en partida sabatera. Però en el segon envit, Moltó i Brisca sí que van mostrar la seua millor versió.

El trio de Sergio es va estrenar amb victòria, a més oferint una molt grata impressió. En la segona aparició, però, les tres línies no van estar tan encertades, tot i que tampoc va ser un desastre de partida.

Genovés

La competició va visitar ahir el trinquet de Genovés on l´equip de Villanueva de Castellón de Ricard, Josep i Miravalles va superar al de Simat de la Valldigna de Moncho, Coeter II i Néstor per 25-20. La partida va estar tan igualada com reflecteix el marcador, que implica repartiment de punts. Tots els jocs caigueren des del dau però els dos equips tingueren unes quantes oportunitats de trencar al rest.

Amb esta victòria, Ricard i els seus companys pugen fins a la tercera posició amb 5 punts en el seu caseller, un menys que els equips que encapçalen la taula. El trio de Moncho continua penúltim però ara amb 2 punts.